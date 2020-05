Sa7ti.tn, une nouvelle plateforme de formation des cadres médicaux et paramédicaux

L’organisation “Education for Employment” a annoncé, vendredi, le lancement de l’initiative nationale sa7ti.tn pour la formation électronique gratuite des cadres médicaux et paramédicaux en coopération avec l’institut des métiers de la santé et avec le soutien de l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie dans le cadre de l’appui à l’effort national de lutte contre la pandémie du Coronavirus pour élever le niveau de Disponibilité des soldats de premiers rangs.

Il s’agit d’une plateforme de formation en matière de prise en charge des malades du coronavirus.

Elle vise à sensibiliser et à former les cadres médicaux et paramédicaux en vue de renforcer leur protection et l’efficacité de leurs interventions.

Les sessions de formation seront réalisées sous plusieurs formules à travers des vidéos pédagogiques, des contenus fixes et des vidéos en utilisant une simulation médicale haute et basse fidélité et une vidéo pédagogique bidimensionnelle. Une évaluation à priori et à postériori sera programmée dans chaque session, et un certificat de formation sera attribué à chaque candidat.

L’organisation a expliqué que l’initiative est basée principalement sur des cours de simulation médicale de haute qualité dans une diffusion en direct sur la plate-forme Microsoft Teams invitant les personnes intéressées à s’inscrire sur le site susmentionné afin qu’elles puissent obtenir le lien de la formation qu’elles souhaitent suivre.

Les séances de simulation comprennent un premier scénario, qui consiste à prendre en charge un cas suspect stable, tandis que le deuxième scénario comprend la prise en charge d’un cas confirmé infecté par le virus et dans une situation critique.