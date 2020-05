Kaïs Saied reçoit une délégation du Croissant-Rouge tunisien

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi 8 mai au palais de Carthage, une délégation de l’organisation du Croissant-Rouge tunisien conduite par son président, Abdellatif Chabou.

Selon un communiqué de la présidence, la rencontre a porté sur le rôle ” important ” joué par l’Organisation dans plusieurs domaines ainsi que sur l’effort fourni par des jeunes bénévoles de cette organisation en vue d’appuyer l’effort de l’Etat dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Le réseau du Croissant rouge tunisien comporte aujourd’hui quelque 2500 jeunes bénévoles. Ils s’activent à soutenir l’effort national pour endiguer l’épidémie de covid-19.

D’après la même source, leur rôle consiste à collecter des aides alimentaires et les distribuer dans les différentes régions de la république et mener des campagnes de stérilisation et de nettoyage.

A cette occasion, le chef de l’Etat a mis en avant le rôle historique joué par l’organisation du Croissant rouge tunisien depuis l’indépendance, et sa contribution à l’enracinement des valeurs du bénévolat chez les jeunes sans omettre le secours de plusieurs tunisiens dans différentes régions du pays.

La rencontre a permis de passer en revue les efforts fournis par l’organisation en vue de sa reconstruction pour conférer plus d’efficience et de transparence dans la gestion de l’argent public, lit-on dans le même communiqué.