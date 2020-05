Covid-19 : Accord de coopération entre les ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur pour sécuriser la rentrée universitaire

Un accord de coopération a été signé, vendredi, entre les ministères de la Santé, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, portant sur les mesures à adopter pour le parachèvement de l’année universitaire en cours, dans le cadre du respect des consignes de prévention du Coronavirus afin de préserver la sécurité des étudiants, du cadre enseignant et de tous les employés dans les institutions universitaires.

L’accord, qui a été signé par le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki et le ministre de l’Enseignement supérieur, Slim Choura lors d’un séance de travail tenue au ministère de la Santé, prévoit notamment, l’engagement des établissements universitaires à entamer des travaux de d’aménagement, la mise à disposition des moyens de stérilisation et de protection, outre la désinfection des foyers et restaurants universitaires.

L’accord stipule également la nécessité de procéder à une prise de température quotidienne des étudiants, au niveau des instituts, des facultés et des foyers universitaires.