Programme des vols de rapatriement des étudiants tunisiens bloqués en France

Les vols de rapatriement des étudiants tunisiens bloqués en France sont programmés à partir de mercredi 6 mai.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, mardi dans un communiqué, que les vols de rapatriement des étudiants tunisiens bloqués en France, sont programmés à partir du mercredi 6 mai 2020 , selon un calendrier fixé.

Les vols de rapatriement des étudiants tunisiens bloqués en France sont au nombre de trois: un premier vol est programmé pour demain mercredi 6 mai depuis Paris, Nice et Nantes, un deuxième vol, programmé pour le 7 mai en provenance de Paris et de Toulouse, le troisième vol sera assuré depuis Marseille et Lyon, le 8 mai 2020, selon le communiqué.

Le ministère de l’Enseignement supérieur a indiqué qu’une cellule a été mise en place au sein du ministère pour faire le suivi de la situation des étudiants tunisiens à l’étranger souhaitant rentrer en Tunisie, qu’ils soient ou pas, bénéficiaires d’une bourse et ce, dans un contexte de la lutte contre le Coronavirus.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a coordonné avec les ministères des Affaires Etrangères et des Transports ainsi qu’avec les missions diplomatiques et estudiantines dans les pays d’accueil pour garantir toutes les bonnes conditions de rapatriement, a indiqué la même source.