Mateur : Lancement d’une unité Covid-19 à l’hôpital local

L’unité Covid-19 à l’hôpital local de Mateur (gouvernorat de Bizerte) est fin prête. Elle est dotée de quatre chambres équipées destinées à accueillir les malades suspectés d’être contaminés, avant leur transfert dans les hôpitaux spécialisés.

C’est la quatrième unité opération créée dans la région, après celles réalisées à l’hôpital universitaire Habib Bougatfa à Bizerte, à l’hôpital régional Menzel Bourguiba et au centre pilote de santé de base à Zarzouna.

Ces unités se caractérisent par leur conformité au normes tunisiennes et de l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que leur polyvalence et leur pérennité après l’épidémie du Covid-19, souligne le président de l’instance régionale de lutte contre le nouveau coronavirus, gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider, lors d’une cérémonie organisée, à cette occasion.

Les travaux de réalisation des circuits Covid-19 dans les hôpitaux de Sejnane, El Alia, Utique et Ras Jebel se poursuivent. Ces circuits réalisés grâce à la conjugaison des efforts entre les autorités régionales et locales et la société civile devront contribuer à garantir les prestations sanitaires nécessaires aux malades et la protection du corps médical et paramédical des risques de contamination.