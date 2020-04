ARP : Les députés évoquent la problématique du rapatriement des Tunisiens

Les députés ont abordé la question de la logistique liée au problème du rapatriement des tunisiens bloqués à l’étranger, à travers le pourvoi des moyens du transport et les plans adoptés lors du confinement orienté.

La députée Sameh Dammak, a fait observer, jeudi, lors d’une séance de dialogue avec le gouvernement, marquée par la présence du ministre des Affaires Etrangères, Noureddine Erray et du ministre du Transport, Anouar Maârouf, que les Tunisiens exerçant leurs métiers et bloqués au Gabon ne peuvent pas retourner à leur pays natal contre un paiement d’un montant de 7 mille dinars ainsi que pour les personnes bloquées aux Etats Unis et les étudiants en Russie et en Ukraine, en leur fournissant des lignes civiles et militaires.

Le député Thameur Saâd a affirmé que beaucoup de Tunisiens sont encore bloqués dans plusieurs pays européens et ont besoin d’aides financières, appelant le gouvernement à fournir des moyens nécessaires et à prendre des mesures pour le confinement obligatoire.

Le député Khaled Krichi a insisté sur la nécessité d’informer les Tunisiens bloqués à l’étranger sur les potentialités réelles du pays, soulignant l’impératif de leur accorder l’intérêt moral et matériel nécessaire.

Il a demandé au gouvernement surtout le ministère du Transport de dynamiser la réquisition qui permet de fournir des bus de transport au profit des personnes bloquées.

La députée Abir Moussa a évoqué les sinistres occasionnés dans le secteur du transport aérien et surtout pour la compagnie aérienne Tunisair qui souffre depuis ces dernières années du manque de bonne gouvernance, appelant à fournir les moyens de transport nécessaires et à améliorer la logistique des ports maritimes.

Le représentant du peuple, Moez Belhaj Rhouma, s’est interrogé sur la stratégie du ministère du transport au cours de la période du confinement total orienté qui sera fonctionnel à partir du 3 mai 2020 et recquiert de grandes capacités logistiques.

Le député Mustapha Ben Ahmed a parle du problème de la relance de la machine économique et l’ouverture du transport public qui demeure pour beaucoup un calvaire en raison des encombrements, ce qui nécessité de prendre une batterie de mesures.

La députée Souhir Askri, a indiqué que le ministère du transport n’a pas pris jusque-là des mesures pour l’évacuation des Tunisiens bloqués dans les pays africains.

En plus, le département n’a pas précisé les causes réelles de la non -programmation des voyages vers l’Italie pour évacuer les Tunisiens qui y sont bloqués.

L’orateur Mabrouk Korchid a fait observer que la réaction du gouvernement concernant l’évacuation des Tunisiens depuis la Libye, était ” faible “, ce qui provoque des tentatives illégales de pénétration du passage frontalier, rappelant que la propagation du Covid-19 dans l’île de Djerba est due notamment au transport par avion d’une dizaine de voyageurs qui n’ont pas été soumis au confinement.