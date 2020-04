Coronavirus : Cinquante des plus grandes stars rendent hommage aux professionnels de la santé

Cinquante des plus grandes stars de football, issues de l’ancienne ou de la nouvelle génération, ont apporté leur contribution, via une campagne vidéo, à l’hommage destiné aux professionnels de la santé, “héros de notre société”, à la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), rapporte la fédération internationale (Fifa) samedi soir sur son site officiel.

“En signe de gratitude envers les professionnels de la santé et toutes celles et ceux qui donnent de leur personne pour que la vie puisse continuer malgré le Covid-19, certains des meilleurs footballeurs d’hier et d’aujourd’hui se sont retrouvés pour rendre hommage à ces héros de notre société”, précise l’instance mondiale.

Diffusée sur plusieurs des plateformes numériques de la Fifa, cette campagne vidéo sera régulièrement actualisée dans les jours à venir avec des joueurs du monde entier.

“Partout dans le monde, le personnel médical et des bénévoles prennent de gros risques pour aider les malades. Certains l’ont même payé de leur vie.

Les personnes qui travaillent ou aident dans les forces de l’ordre, les pharmacies, les commerces, les grands magasins, les services de livraison, les transports publics ou encore la sécurité ont joué un rôle essentiel ces dernières semaines”, enchaîne la Fifa.

“Nous voulons montrer notre soutien aux médecins, aux infirmiers et à toutes celles et ceux qui, au quotidien, par leur travail, permettent à la société d’avancer face au Covid-19”, a déclaré l’internationale française Wendy Renard.

“Les footballeurs ont plutôt l’habitude de se faire applaudir, mais cette fois, c’est à nous d’applaudir les exploits que d’autres réalisent pour nous. A tous les professionnels de santé et à toutes celles et ceux dont le travail est indispensable à la société, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous faites, et merci de continuer à le faire”, a affirmé l’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane.

L’initiative #WeWillWin s’accompagne d’une série de visuels à l’intention des 211 associations membres de la Fifa et de diverses agences médias afin de pouvoir ajuster et accroître la portée du message.