Tunisie : Des députés demandent des éclaircissements sur les mécanismes mis en place pour sauver l’année scolaire

Des députés se sont interrogés sur les possibilités de sauver l’année scolaire dans le contexte du confinement sanitaire général dans le pays pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, au cours d’une séance de dialogue tenue aujourd’hui mercredi, à l’assemblée des représentants du peuple avec les ministres de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la formation professionnelle et de l’emploi.

Ils ont demandé des éclaircissements concernant la durée des cours et les moyens permettant d’achever les programmes éducatifs dans les classes terminales, notamment la 6ème année, la 9ème année de l’enseignement de base et le baccalauréat. Un député a appelé à la nécessité de recourir au système d’évaluation au cours de l’année ( premier et deuxième trimestre) pour les autres niveaux d’enseignement.

Certains députés ont critiqué ce qu’ils considèrent comme “une absence de vision claire” afin de rassurer les familles tunisiennes en ce qui concerne le sort de leur enfants, déplorant l’absence des moyens logistiques et techniques pour quelques familles empêchant la généralisation de l’enseignement à distance.

La reprise des cours après le confinement sanitaire doit être décidée en tenant compte de la distanciation sociale et en respectant les conditions d’hygiène dans les établissements scolaire selon quelques députés, qui ont par ailleurs appelé à la nécessité de fournir les équipements sanitaires pour protéger la santé des élèves et du corps éducatif en prélude à toute décision de reprise des cours.

Quelques députés ont évoqué la question de régularisation de la situation des enseignants contractuels.