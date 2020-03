COVID-19 : Mesures préventives à bord des navires et aux ports de pêche

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche rappelle que les capitaines, les marins-pêcheurs, les agents des installations de pêche et tous les intervenants opérant à bord des bateaux et à l’intérieur des ports maritimes, doivent se prévenir contre le coronavirus, en appliquant certaines mesures préventives.

Dans un communiqué publié lundi, à Tunis, le ministère appelle de nouveau à interdire, l’entrée de personnes qui ne sont pas directement liées aux activités dans le port et qui souffrent de maladies chroniques ou qui présentent des symptômes de fièvre ou de toux, à l’intérieur des ports de la pêche, Il s’agit également, d’imposer des opérations de contrôle au niveau des portes des ports de pêche, sur tous les moyens de transport des produits de la pêche maritime conformément, aux textes règlementaires en vigueur (article n ° 15 de la loi n ° 48 de l’année 2009) et de la réalisation des campagnes périodiques d’hygiène, de santé et de stérilisation dans les ports de pêche tout en interdisant les rassemblements à l’intérieur des ports et des marchés.

Il y a lieu, d’assurer une coordination entre le département de la pêche maritime et de l’aquaculture, celui de la production animale, l’Agence des ports et des installations de pêche (A.P.I.P), et les opérateurs au marché de gros de vente des produits de la pêche, afin d’éviter autant que possible l’encombrement.

Les mesures préventives contre le coronavirus à bord des navires

Selon le ministère agriculture, les capitaines devraient fournir aux marins-pêcheurs les informations et les conseils nécessaires sur la prévention et les symptômes du coronavirus. Il leur est cependant, interdit d’accepter des marins pêcheurs souffrant de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires ou de maladies chroniques, à bord et sont appelés à fournir le matériel de nettoyage, de stérilisation, de prévention et de gestion des déchets.

Si un membre d’équipage à bord d’un bateau de pêche est soupçonné d’avoir des symptômes du coronavirus (toux, mal de gorge, essoufflement, fièvre), ” il doit être isolée immédiatement, tout en informant la garde maritime et le commandant de port concerné, lesquels informent l’autorité sanitaire pour prendre les mesures nécessaires “, a précisé le département.

Le ministère de l’Agriculture a rappelé également, aux membres de l’équipage et tous les opérateurs à l’intérieur des ports, les mesures générales de prévention contre le coronavirus.

“Il s’agit de se laver fréquemment, les mains avec du savon, de l’eau et se frotter les mains pendant au moins 20 secondes, au cas où ils touchent les surfaces contaminées, et de garder une distance d’au moins un mètre des autres personnes “.

” Evitez tout contact avec le visage, y compris le nez, la bouche et les yeux avec des mains non lavées. Le nez et la bouche doivent être recouverts d’un mouchoir lorsque vous éternuez et toussez, puis jetez immédiatement les mouchoirs utilisés. En absence d’un mouchoir, il faut couvrir le nez et la bouche, et éternuer ou tousser dans le coude en position plié “, a encore expliqué le ministère.