Tunisie : Fermeture du service des urgences de l’hôpital Kheireddine à la Goulette

La direction de l’hôpital régional Kheireddine, à la Goulette (Tunis) a décidé, vendredi, de fermer temporairement le service des urgences, en raison de la detection d’un cas testé positif au coronavirus.

Cet établissement a affirmé dans un communiqué publié aujourd’hui que le travail se poursuivra de manière ordinaire dans les autres services du jour, tel que les départements de dialyse et de radiologie, le laboratoire et la pharmacie.

Une équipe médicale et paramédicale sera chargée du renouvellement des ordonnances et des mesures seront prises pour assurer la protection des cadres médicaux et paramédicaux et des agents qui ont eu un contact avec la personne contaminée, apprend-on de même source. Ils ont aussi été placés en quarantaine.

La municipalité de la Goulette avait, pour sa part expliqué, qu’un soixantenaire , souffrant du diabète, s’est présenté aux urgences de l’hôpital en question à la recherche de soins avant de présenter les symptômes de la contraction du coronavirus. Les prélèvements qui ont été effectués sur lui ont affirmé, le 25 mars, sa contraction du coronavirus.

Une équipe de la municipalité s’est chargée de la stérilisation de tous les départements de l’hôpital, apprend-on de même source.