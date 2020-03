Coronavirus – JO-2020 : un délai de quatre semaines pour décider du report

La commission exécutive du Comité International Olympique (CIO), réunie dimanche sous la pression croissante des athlètes et des comités olympiques nationaux, s’est donnée un délai de quatre semaines pour prendre une décision sur le report où pas des Jeux Olympique de Tokyo (25 juillet-9 août 2020), en raison de la pandémie du coronavirus, a rapporté lundi la BBC.

“Compte tenu de la détérioration de la situation mondiale … la commission exécutive a entamé la prochaine étape de la planification des scénarios du CIO”, a indiqué un communiqué de l’instance olympique.

” Ces scénarios concernent la modification des plans opérationnels existants pour les JO-2020, ainsi que des changements sur leur date initiale (24 juillet-9août)”, a ajouté le CIO, expliquant, néanmoins, que l’annulation n’est pas à l’ordre du jour, mais des Jeux “réduits” seront également envisagés. Cependant, le report – de plusieurs mois ou probablement d’une année entière – serait le résultat le plus probable.

Cette évolution marque un changement important de la part du CIO qui, il y a cinq jours, avait affirmé qu’il était “pleinement engagé” pour les Jeux de Tokyo 2020. Le président de la British Olympic Association (BOA), Sir Hugh Robertson, s’est réjouit de l’annonce de la probabilité du report des JO-2020. “Nous nous félicitons de la décision de la commission exécutive du CIO de revoir les options concernant un report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. “Cependant, nous demandons une prise de décision rapide pour le bien des athlètes qui sont toujours confrontés à une incertitude importante “, a-t-il souhaité.

Le responsable anglais est catégorique que les restrictions actuellement ont pesé sur la capacité des athlètes à concourir sur un pied d’égalité et il ne semble tout simplement pas approprié de continuer sur la voie actuelle vers les Jeux Olympiques dans l’environnement actuel.

Pour sa part, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a reconnu lundi que la décision de reporter les Jeux de Tokyo 2020 “pourrait devenir inévitable” si la pandémie de coronavirus rendait impossible d’organiser les JO dans des conditions sûres. Il s’exprimant devant le Parlement japonais, assurant que son pays était toujours engagé à organiser les JO dans les meilleures conditions, mais que “si cela devenait difficile, en tenant compte en priorité des athlètes”, la décision d’un report “pourrait devenir inévitable”.

Pour un nombre toujours plus important d’athlètes et de fédérations sportives nationales, alors que la quasi-totalité des compétitions sont suspendues dans le monde, il n’est plus temps de tergiverser quant à la tenue du plus grand événement sportif mondial. Les demandes de report avaient jusqu’à présent afflué en ordre dispersé au sein du monde sportif, mais sont de plus en plus insistantes chaque jour de la part des athlètes et des instances nationales.

La pandémie de coronavirus contraint actuellement près d’un milliard de personnes dans le monde à rester chez elles, la plupart faisant l’objet de mesures de confinement drastiques. Nombre de sportifs estiment impossible de se préparer correctement dans ces conditions. Plus de 324.000 cas d’infection ont été recensés dans 171 pays et territoires depuis le début de la crise sanitaire, qui a fait au moins 14.396 morts.