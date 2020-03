Elyes Fakhfakh : La priorité du gouvernement est de préserver la santé des Tunisiens

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a mis l’accent sur le fait que la Tunisie ainsi que le reste des pays du monde vit au rythme de la pandémie du coronavirus.

” Nous vivons une situation exceptionnelle à tous les niveaux que ni le monde, ni la Tunisie n’ont connu auparavant. Nous ne connaissons pas encore les répercussions de cette pandémie ni ce qu’elle va changer dans l’humanité toute entière “, a-t-il déclaré, samedi soir, dans une adresse aux Tunisiens.

Fakhfakh a rappelé qu’il a été contraint au regard de la situation de prendre des décisions difficiles et importantes durant les deux dernières semaines.

” Il faut faire preuve de beaucoup de patience parce que les décisions que nous avons pris, n’ont jamais été prises en Tunisie “, a-t-il estimé.

Le chef du gouvernement a assuré, dans ce sens, qu’il comprenait parfaitement l’angoisse des Tunisiens et leurs interrogations vis à vis de la situation.

” Je suis conscient qu’il faut expliquer davantage notre approche nos choix et nos décisions. Notre objectif consistait dès le début de la crise à protéger les Tunisiens et à contenir la propagation du virus “, a-t-il fait observer. Et d’ajouter que la priorité du gouvernement est de préserver la santé des Tunisiens.

Il a estimé à cet effet que l’approche adoptée par le gouvernement a prouvé son efficacité jusqu’à maintenant.

Fakhfakh a expliqué que la Tunisie comptait sur ses propres moyens étant donné que les pays amis et frères sont occupés à gérer leur propre situation.

Il a, à ce propos, fait savoir que le gouvernement a pris en compte les avis des experts et des scientifiques ainsi que les expériences des autres pays qui ont commencé à lutter très tôt contre la pandémie.

” Nous avons élargi les concertations à tous les intervenants et fait participer les organisations, les partis et les personnalités “, a-t-il ajouté.

Fakhfakh a précisé que l’approche adoptée par le gouvernement était globale et impliquait des dimensions sanitaire, sociale, économique et sécuritaire.

” Le point plus important dans cette approche, c’est que nous avons toujours essayé de faire en sorte d’anticiper les étapes pour empêcher d’entrer dans des phases avancées de la propagation du virus “, a-t-il précisé.

Le chef du gouvernement a assuré, à cet égard, que toutes les ressources financières et humaines de l’Etat ont été mobilisées pour faire face à la pandémie.

” Aujourd’hui et après moins de deux semaines nous avons décidé le confinement sanitaire total, alors que le nombre de cas avérés n’a pas dépassé les 60 cas “, a-t-il affirmé.

Fakhfakh a indiqué également qu’en plus de l’anticipation, l’évaluation permanente des mesures prises a permis de préparer l’opinion publique de sorte qu’elle accepte les restrictions décidées par le gouvernement au service de l’intérêt général et pour protéger le pays et préserver la santé des Tunisiens.