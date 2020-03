Le directeur de la diplomatie publique et de l’information au sein du ministère des Affaires étrangères, Bouraoui Limam, a fait savoir que les vols de rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger se poursuivront dimanche 22 mars selon le programme annoncé par le ministère du Transport.

Dans une déclaration accordée samedi à l’agence TAP, Limam a évoqué la possibilité d’organiser des vols supplémentaires en coordination avec le ministère du Transport et de la Logistique et l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA) conformément aux mesures strictes prises en Tunisie et dans les pays concernés.

Le responsable au sein du département des Affaires étrangères a assuré que les missions diplomatiques tunisiennes à l’étranger travaillent jour et nuit pour assister et orienter les Tunisiens bloqués à l’étranger.

Concernant la question du respect de l’isolement sanitaire, Limam a fait observer que le rôle du MAE consiste à venir en aide et à coordonner les opérations de rapatriement avec les pays concernés et d’inciter les Tunisiens de retour de l’étranger à respecter rigoureusement l’auto-isolement sanitaire.

Limam a souligné, dans ce sens, que les ministères de l’Intérieur, de la Santé et du Transport fournissent un effort considérable pour soutenir et accompagner les Tunisiens de retour de l’étranger et appliquer les mesures préventives en vigueur.