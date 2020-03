COVID-19 : les Tunisiens de retour de l’étranger n’ont pas respecté les consignes d’où l’intervention de la police

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur Khaled Hayouni a assuré que les unités de sécurité ont respecté soir toutes les mesures nécessaires en rapport avec l’accueil des Tunisiens de retour de l’étranger.

Les forces de l’ordre, a-t-il indiqué, ont appelé, par haut-parleurs les Tunisiens à se conformer à la mesure de l’isolement sanitaire, regrettant que ces derniers n’aient pas respecté les consignes.

Dans une déclaration samedi à l’agence TAP, le responsable a ajouté que les citoyens qui rentrent des zones touchées par la pandémie doivent respecter, volontairement, les mesures de confinement. Les Tunisiens de retour en Tunisie en provenance des différentes destinations, sont eux aussi appelés à respecter cette mesure pour préserver leur santé et celle d’autrui, a-t-il souligné, tenant à préciser qu’il s’agit d’une mesure strictement sanitaire et non sécuritaire.

Des séquences vidéo filmées à l’aéroport international Tunis-Carthage et postées sur les réseaux sociaux montrent que plusieurs Tunisiens qui étaient bloqués à l’étranger n’ont pas respecté les mesures préventives pour limiter la propagation du Covid-19. Ils ont refusé de monter dans les bus mis à leur disposition pour les transporter vers les aires d’isolement sanitaire aménagées par l’Etat, ce qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre.

La directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Aliya a affirmé lors d’une conférence de presse tenue plus tôt dans la journée pour faire le point de la situation, que les services médicaux et les autorités concernées cherchent à joindre les personnes qui n’ont pas respecté les consignes vendredi à l’aéroport.

Elle n’a pas nié l’existence de certaines défaillances dans ce sens, qui, a-t-elle affirmé, seront examinées au cours de la réunion programmée ce samedi avec divers intervenants.

A noter que le rapatriement des tunisiens bloqués à l’étranger se poursuit aujourd’hui et demain dimanche 22 mars.