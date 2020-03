Tunisie : La CNRPS avance certains versements

La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) a annoncé ce jeudi que le versement des pensions sera avancé au profit des séniors à la retraite à travers la poste tunisienne et ce, dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation de la COVID 19 et afin d’éviter l’encombrement.

Selon un communiqué publié par la CNRPS, les personnes âgées de 80 ans et plus auront leurs pensions jeudi tandis que celles âgées entre 75 ans et 79 ans, elles les auront samedi 21 mars 2020 étant donné que vendredi 20 mars coïncide avec la fête de l’indépendance.