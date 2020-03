Tunisie – Nabeul : 90% des personnes soumises à l’auto-isolement ne respectent pas les mesures préventives

“Près de 90% des personnes soumises à l’auto-isolement ne respectent pas les mesures préventives contre la propagation du virus covid-19” indique, mardi, le directeur régional de la santé de Nabeul, Adel Haddadi, lors de la réunion du comité régional de lutte contre les catastrophes.

Parmi les problèmes exposés, la non actualisation des listes des voyageurs venus de l’étranger en plus de l’absence de mention de l’adresse de certains, précise le responsable en ajoutant que la direction régionale de la santé a reçu plusieurs réclamations des ouvriers des usines dénonçant l’absence de stérilisation et des produits de nettoyage dans les lieux de travail.

Il a par ailleurs signalé, dans le même contexte, que les investisseurs étrangers ainsi que les touristes n’ont pas respecté les mesures de l’auto-isolement.

Evoquant l’objectif de la réunion, le premier délégué du gouvernorat de Nabeul, Abderraouf Kalabi explique qu’elle a pour but d’améliorer la coordination entre les différents acteurs régionaux concernés pour la lutte contre la propagation du covid-19.

Dans ce contexte, des mesures préventives ont été prises à l’instar de la suppression des chaises et tables des restaurants et des cafés pour éviter l’encombrement en plus de l’organisation de campagnes de sensibilisation pour intensifier les opérations de stérilisation dans les administrations et les usines.

Le nombre des personnes soumises à l’auto-isolement dans le gouvernorat de Nabeul a atteint 117, jusqu’au mardi.