Hatem Mliki dépose une demande de formation d’un nouveau groupe parlementaire ” Bloc national”

Le député Hatem Mliki, démissionnaire du parti Qalb Tounes et de son bloc parlementaire, a annoncé avoir déposé, lundi, au bureau d’ordre du parlement, une demande de formation d’un nouveau bloc parlementaire.

Dans une déclaration, mardi, à l’agence TAP, Mliki a indiqué qu’il sera le président de ce nouveau groupe baptisé “Bloc national”. Il regroupe 9 députés ayant récemment démissionné du parti Qalb Tounes et de son bloc parlementaire, à savoir Ridha Charfeddine, Samira Ben Slama, Imed Ouled Jibril, Meriem Laghmani, Safaâ Ghribi, Amira Charfeddine, Khaled Gassouma et Souhir Askri.

Le nouveau bloc, a-t-il expliqué, défend les valeurs centristes et progressistes, le choix libéral social et la lutte contre la pauvreté et la marginalisation.

“Le Bloc national va œuvrer à conférer une efficacité à l’action législative, dans la coordination et le dialogue avec les groupes parlementaires et les différents acteurs du parlement”, a-t-il souligné.

Mliki, un des dirigeants de Qalb Tounes et démissionnaire de son groupe parlementaire, a dénoncé l’absence des structures du parti et sa déviation de la ligne politique, outre l’adoption d’une attitude “d’opposition destructrice et non constructive”.

Le 10 mars dernier, onze députés du groupe parlementaire Qalb Tounes avaient présenté une demande de démission de leur bloc parlementaire. Les députés Hassen Belhadj Brahim (gouvernorat de la Manouba) et Naima Mansouri (Médenine) sont revenus sur leur décision de démissionner.