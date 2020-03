Coronavirus : Report de toutes les activités sportives internationales prévues en Tunisie

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé, mercredi, de reporter à une date ultérieure toutes les manifestations sportives internationales, continentales et régionales, officielles et amicales, programmées en Tunisie.

Dans un communiqué rendu public mercredi, le ministère précise que “cette décision intervient dans le cadre du plan national de prévention contre le nouveau Coronavirus et dans le souci de garantir les meilleures conditions de sécurité et de prévention de la famille élargie des sportifs et des jeunes”.

Il a été également décidé de suspendre les participations aux stages et aux manifestations sportives programmés à l’étranger exceptés les tournois de qualification olympique pour les jeux de Tokyo-2020 tout en soumettant les délégations participantes à ces tournois à des mesures préventives conformément aux mesures exceptionnelles adoptées par le département ministériel de la Santé au départ à l’arrivée.

Les manifestations sportives et de jeunesse à caractère amical et festif prévues à l’échelle nationale, régionale et locales seront reportées ainsi que toutes les activités scolaires et universitaires programmées les 13 et 14 mars courant, ajoute le communiqué.

Le ministère informe toutes les structures sportives et les institutions de jeunesse que des mesures nécessaires seront prises suivant l’évolution de la situation, en coordination avec les structures concernées du ministère de la santé et les différentes parties concernées.