Taoufik Ben Brik sera l’hôte de la Maison du Roman

Le journaliste-écrivain tunisien Taoufik Ben Brik sera, vendredi 13 mars, l’hôte de la Maison du Roman de la Cité de la Culture, dans le cadre de ses rencontres littéraires hebdomadaires.

Ce natif du 09 novembre 1960 dans la ville de Djerissa du gouvernorat du Kef, mène une carrière journalistique entamée dans les années 80 durant laquelle il a écrit dans divers médias tunisiens et étrangers. Il a fait ses débuts au quotidien “La Presse” avant de devenir pigiste avec plusieurs journaux et agences de presse indépendantes en Europe. Ses articles sont parus dans des journaux, comme “Libération” et “La Croix” ainsi que l’agence “Syfia”. En 2011, Ben Brik a lancé un hebdomadaire intitulé “Contre le Pouvoir”.

Ce journaliste écrivain est connu pour ses positions contre la dictature. Dans ses articles, il aborde essentiellement la situation des droits de l’Homme et des libertés dans le pays. Ses critiques au régime Ben Ali et la situation dans le pays lui ont valu le harcèlement, la censure et l’emprisonnement.

Ben Brik est auteur de plusieurs livres en français mais aussi en arabe. Parmi ses publications, “Une si douce dictature… Chroniques tunisiennes 1991-2000” (La Découverte, Paris, 2001), “The Plagieur” (Exils Editeur, Paris, 2004), “Kalb Ben Kalb” (Chien fils de chien, paru aux éditions Apollonia, Tunis, 2013).

Ses livres “Al-Ikhwa Hamlet (Les Frères Hamlet) et “New York, banlieue de Tunis” sont parus chez Sud Editions, Tunis, en 2016. Auprès du même éditeur, il publie “Kawazaki” en 2014 et “Wahran” qui est un opus en dialecte tunisien paru en 2020.