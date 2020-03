Tunisie : Deuxième edition du festival “Gabes-cinéma-art” du 3 au 11 avril 2020

Le comité d’organisation du festival ” Gabes- cinéma-art” a tenu hier samedi, une conférence de presse dans une salle de cinéma dans la région, consacrée à la présentation du programme de la 2ème édition de ce festival, qui sera organisée du 3 au 11 avril 2020.

Au cours de cette 2éme édition, 60 films seront présentés répartis sur les différentes sections de ce festival, dont 31 films qui seront projetés pour la première fois en Tunisie.

Des films tunisiens et étrangers seront proposés aux cinéphiles dans le cadre de la section “cinéma de la terre”, outre la section “l’art de la vidéo” et des débats sur les festivals arabes et occidentaux, un atelier sur la critique cinématographique et une soirée musicale prévue pour le 9 avril.

La directrice de ce festival, Fatma Cherif a indiqué qu’à travers cette manifestation, le comité du festival s’emploie à consolider davantage ce projet culturel dans la région avec le soutien de l’association focus à Gabes.