Football – Coupe de Tunisie : programme des huitièmes de finale

Le match US Monastir-C.Africain sera l’affiche des huitièmes de finale de la coupe de Tunisie de football (saison 2019-2020), prévus le 15 mars courant, dont voici le programem :

ES Métlaoui – Vainqueur (CS Korba-Etoile du Sahel)

US Monastir – Club Africain

CA Bizertin – US Tataouine

Kalaa sports – WS El-Hamma

CS Sfaxien – AS Djerba

EGS Gafsa – Stade Tunisien

AS Marsa – Vainqueur AS Sebikha / Espérance de Tunis

CS Chebba – SC Ben Arous

NB : Les quarts de finale auront lieu le 3 mai, les demi-finales le 24 mai, et la finale le 13 juin.