Tunisie : Mandat d’amener à l’encontre d’Abderraouf Ayadi

Plusieurs organisations de défense des droits de l’homme ont exprimé, mercredi, leur contestation de la décision du tribunal militaire d’émettre un mandat d’amener à l’encontre de l’avocat Abderraouf Ayadi suite à sa plaidoirie dans l’affaire des martyrs de la révolution tunisienne.

Dans un communiqué, dont une copie est parvenue à TAP, ces organisations estiment que ce mandat d’amener à l’encontre d’Ayadi ” augmentera le degré de gravité liée à la gestion de ce dossier qui comporte plusieurs lacunes majeures “.

Les mêmes organisations réitèrent également leur refus de juger des civils devant des tribunaux militaires, appelant à la révision de toutes les irrégularités qui ont entaché les procès contre les agents impliqués dans cette affaire et de garantir des procès équitables.

Le communiqué à été signé par le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie, le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDS), le syndicat des journalistes tunisiens, la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH ), l’Association Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles et l’Association Vigilance pour la Démocratie et l’état civil (Yakadha)