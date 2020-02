Ligue des champions : Real Madrid – Manchester City choc de la journée de mercredi

L’affiche Real Madrid – Manchester City mercredi en huitième de finale aller de Ligue des champions s’annonce palpitante entre deux formations constellées d'”Etoiles” et désireuses d’aller le plus loin possible dans cette prestigieuse compétition européenne.

Le Real Madrid, qui évoluera au stade Santiago-Bernabeu (20h00 GMT) espère éviter l’humiliation d’une nouvelle élimination à ce stade de l’épreuve, face à des “Cityzens” qui chercheront, de leur côté, à retarder leur “Au revoir” à l’Europe.

A l’occasion de cette rencontre, le Real retrouve un de ses “meilleurs ennemis”, le Catalan Pep Guardiola, désormais entraîneur des “Cityzens”.

Honni à Madrid car pur produit du FC Barcelone, où il fut auréolé de gloire comme joueur puis entraîneur, Guardiola n’a plus affronté le Real depuis 2014 et une gifle reçue en demies de C1, alors qu’il entraînait le Bayern Munich (défaites 1-0 et 4-0).

Pour le Real, 13 fois vainqueur du trophée, l’objectif est d’éviter une deuxième élimination consécutive au stade des huitièmes de finale, comme cela a été le cas la saison dernière, après s’être fait éliminer par l’Ajax Amsterdam.

De leur côté, les coéquipiers de Riyad Mahrez visent à retarder leur “Au revoir” à l’Europe, en principe pour deux ans, après les sanctions de l’UEFA — contestées par le club — pour “violation du fair-play financier”.

Dans l’autre match de la soirée, Lyon reçoit la Juventus Turin dans l’un des duels les plus déséquilibrés de ces huitièmes de finale.

A la peine en Championnat de France (7e), affaibli par la perte pour plusieurs mois de son meilleur attaquant Memphis Depay, Lyon pourrait être la première victime du buteur Cristiano Ronaldo, qui carbure à un but par match en Serie A mais n’a pas encore débloqué son compteur en C1.

A moins que la Juve ne confirme sa petite forme en déplacement, entrevue ces dernières semaines, avec deux défaites, un nul et une seule victoire à

l’extérieur en quatre matches, qui plus est chez la lanterne rouge.

Programme des matches des 8es de finale prévus mercredi :

(20h00 GMT) Lyon (FRA) – Juventus Turin (ITA)

Real Madrid (ESP) – Manchester City (ENG).