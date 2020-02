LA FTF dévoile le calendrier du reste de la saison : championnat et Coupe de Tunisie

La fédération Tunisienne de football (FTF) a communiqué mardi, le calendrier du reste de la saison, championnat de la ligue 1 du football professionnel et les différents tours de la Coupe de Tunisie “Habib Bourguiba” 2019/2020.

La 26e et dernière journée de la ligue 1 a été fixée au jeudi 21 mai et la finale de la Coupe de Tunisie se déroulera soit le 31 mai ou le 13 juin.

Voici le calendrier complet:

Championnat de la ligue 1:

Samedi 20 et dimanche 21 mars: 17e journée

Samedi 4 et dimanche 5 avril: 18e journée

Jeudi 9 avril: 19e journée

Dimanche 12 avril: 20e journée

Dimanche 19 avril: 21e journée

Mercredi 22 et jeudi 23 avril: 22e journée

Dimanche 26 avril: 23e journée

Mercredi 13 mai: 24e journée

Dimanche 17 mai: 25e journée

Jeudi 21 mai: 26e journée

Coupe de Tunisie “Habib Bourguiba” 2019/2020

Samedi 29 février et dimanche 1er mars: 16èmes de finale

Mercredi 11 mars: matches retard des 16e de finale

Dimanche 15 mars: huitièmes de finale et Super Coupe de Tunisie

Dimanche 3 mai: Quarts de finale

Mardi 5 mai et mercredi 6 mai: matches retard des quarts de finale

Dimanche 24 mai: Demi-finales

Dimanche 31 mai ou samedi 13 juin: Finale