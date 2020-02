Ligue 2 (13e journée) : L’Olympique de Béja prend provisoirement la tête du classement de la poule A

L’Olympique de Béja s’est provisoirement hissé en tête du classement de la poule A de la Ligue 2 de football professionnel après sa victoire à domicile samedi devant le Club olympique de Médenine (3-0).

Cette large victoire acquise grâce aux réalisations de Hassene Mouelhi (29′), Slim Jedaied (50′) et Bilel Touati (85′) permet aux cigognes de prendre provisoirement la tête du classement avec 26 points devant le Sfax Railways (2e, 23pts) qui se déplace dimanche à Zarzis.

Le CO Médenine perd une place et se retrouve 8e avec 16 points après le succès du CS Msaken.

En effet, en sortant victorieux de sa confrontation avec le SA Menzel Bourguiba (3-0), le CS Msaken a réalisé la bonne opération de ce samedi.

Evoluant sur leur pelouse et devant leur public, les locaux n’ont pas raté l’occasion pour s’imposer avec un large score et s’éloigner de la zone de relégation en ce début de deuxième phase du championnat de Ligue 2.

Grâce à leur buts, Houssem Mkhinini (32′), Wael Chehaibi (55′-SP) et Wael Chehaibi (76′), permettent au CS Msaken de se retrouver 5e avec 17 points.

Dans la poule B, c’est l’AS Jerba qui a réalisé la bonne opération du jour à l’issue des matches avancés de ce samedi. En allant s’imposer en déplacement face à Jendouba Sport (1-2). les insulaires gagnent trois places au classement et recollent au peloton de tête en se retrouvant 4e avec 19 points.

Jendouba sport, quant à elle, perd deux places (6e avec 17 pointsà ex aequo avec le CS Menzel Bouzelfa qui est allé chercher un nul précieux devant l’autre club de l’île, l’ES Jerba (0-0). Un nul qui lui permet de conserver provisoirement son rang en milieu de tableau (7e, 17pts) au même titre d’ailleurs que son adversaire du jour (9e, 15pts).

Autre bonne performance, celle réalisée par l’AS Oued Ellil qui s’est imposée en déplacement face au SS Sfaxien par deux buts à zéro et s’est hissé, à la faveur de ce succès au 5e rang avec 18 points.

Le dernier des matches avancés a apposé à Hammam-Sousse, l’Espoir sportif de la place à l’AS Marsa et s’est soldé par un score de parité (1-1)

Les marsois sont parvenus à tenir en échec les locaux en égalisant en toute fin du match et à se maintenir à la 10e place avec 13 points.

L’ES Hammam-Sousse conserve, lui aussi, son rang avec 15 points.

Voici le programme des rencontres de dimanche:

Dimanche 16 février:

Poule A

A Ben Arous:

Sporting Ben Arous – AS Sbikha arb: Badis Ben Salah

A Sidi Bouzid:

OS Sidi Bouzid – ES Radès arb: Haythem Kossai

A Gabès:

AS Gabès – AS Ariana arb: Houssem Boulaares

A Zarzis:

ES Zarzis – Sfax Railways arb: Aymen Nasri

Poule B

A Réjiche:

AS Rejiche – S Gabésien arb: Majdi Bellagh

A Gafsa:

EGS Gafsa – AS Kasserine arb: Sofien Guetat