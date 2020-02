Tunisie : Le ministère de l’Intérieur dément les informations sur l’arrestation d’un terroriste et la saisie d’explosifs en sa possession

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, samedi soir, que les informations diffusées sur certaines pages des réseaux sociaux, faisant état de l’arrestation d’un élément terroriste dans la capitale et la saise d’explosifs en sa possession, “sont dénuées de fondement”.

Dans un communiqué, le ministère a averti que les pages qui publient ces nouvelles “n’ont rien à voir avec une structure de sécurité”, notant qu’il “se réserve le droit de poursuivre les auteurs de ces pages qui les utilisent pour propager des nouvelles visant à porter atteinte à la stabilité du pays”.

Certains médias sociaux ont diffusé des informations faisant état de l’arrestation d’un élément terroriste originaire de Daouar Huicher, recherché et classé comme très dangereux, en état d’ébriété et en possession de matières explosives ainsi que d’un sac contenant du matériel et des explosifs prêts pour une détonation à distance par téléphone portable et d’une quantité importante de cannabis, après un accident de la circulation au niveau du Parc A du C.Africian en direction de la Marsa.