Bundesliga (21e journée) : Dortmund doit rebondir, en attendant Bayern-Leipzig

Sonné en Coupe d’Allemagne, Dortmund doit relancer sa machine à gagner dès samedi à Leverkusen, lors d’une 21e journée de championnat qui débutera vendredi par Francfort-Augsbourg pour se conclure dimanche par le choc entre le Bayern Munich et son dauphin Leipzig.

Le déplacement à Leverkusen (5e, 34 pts) est un excellent test sur les capacités à rebondir de Dortmund, après la sortie en 8e en Coupe au Werder Brême, surtout à l’approche de la Ligue des champions et la venue du Paris SG…

D’autant que l’équipe de Lucien Favre (3e, 39 pts) a perdu pour quatre semaines Marco Reus, une pièce-maitresse. La pression pèsera encore plus sur les épaules du jeune et solide norvégien Erling Braut Haaland qui, même dans la défaite, a inscrit mardi son 8e but en 3 matches sous les couleurs

Jaune et Noir…

Toujours dans la Ruhr, Schalke (6e) recevra samedi la lanterne rouge Paderborn.

Une belle opportunité pour l’équipe de se rassurer après la qualification aux forceps en Coupe, et réintégrer le top-5.

Et pour le public local de faire oublier l’épisode de cris racistes qui a sali la victoire en Coupe.

Le choc entre le Bayern (1er, 42 pts) et Leipzig (2e, 41 pts) dépendra notamment du duel entre les deux meilleurs buteurs de la Bundesliga: Robert Lewandowski, le maitre-artilleur du Rekordmeister avec 22 buts, et son dauphin Timo Werner (20), l’homme de pointe de Leipzig et de la sélection nationale.

Lewandowski sera porté par son doublé qui a permis aux Bavarois d’écarter Hoffenheim de la route des 8es de finale en Coupe.

“Je préfèrerais être champion que meilleur buteur”, a assuré Werner, fer de lance de Leipzig frustré par la sortie de route en Coupe mardi à