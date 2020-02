Coupe de Tunisie (tirage au sort) : Programme des 16e, 8e et 1/4 de finale

Voici le programme complet des seizièmes, huitièmes et quarts de finale de la coupe Habib Bourguiba de football (saison 2019-2020), à l’issue du tirage au sort effectué dimanche soir :

Résultats du tirage au sort

Seizièmes de finale (entre le 29 février et le 1er mars):

1. US Borj Amri (L.Régionale) – Kalaa sports (Ligue Amateur 1)

2. CS Chebba (L1) – US Ben Guerdane (L1)

3. JS Kairouan (L1) – Club Africain (L1)

4. AS Rejiche (L2) – CS Sfaxien (L1, tenant du titre)

5. US Bousalem (L2) – EGS Gafsa (L2)

6. AS Marsa (L2) – KS Agareb (L.Amateur 2)

7. AS Djerba (L2) – CS Hammam-lif (L1)

8. Etoile du Sahel (L1) – CS Korba (L2)

9. SC Ben Arous (L2) – CS Menzel Temime (L.Régionale)

10. Vainqueur MS Sejnane/JS Tebourba – WS Al Hamma (L.Amateur 2)

11. ES Metlaoui (L1) – AS Oued Ellil (L2)

12. AS Sebikha (L2) – Espérance de Tunis (L1)

13. US Tataouine (L1) – AS Ariana (L2)

14. CA Bizertin (L1) – Grombalia Sport (L2)

15. US Monastir (L1) – Zitouna Chammakh (L.Amateur 1)

16. S.Tunisien (L1) – AS Soliman (L1)

Huitièmes de finale (18 et 19 avril):

Vainqueur (ES Métlaoui-AS Oued Ellil) / Vainqueur (Etoile du Sahel-CS Korba)

Vainqueur (Zitouna Chammakh-US Monastir) / Vainqueur (JS Kairouan-Club Africain)

Vainqueur (CA Bizertin-Grombalia Sport) / Vainqueur (US Tataouine-AS Ariana)

Vainqueur (US Borj Amri-Kalaa Sport) / Vainqueur (MS Sejnane (ou JS Tebourba)-WS ElHamma)

Vainqueur (AS Rejiche-CS Sfaxien) / Vainqueur (AS Djerba-CS Hammam-Lif)

Vainqueur (US Boussalem-EGS Gafsa) / Vainqueur (Stade Tunisien-AS Soliman)

Vainqueur (AS Aguereb-AS Marsa) / Vainqueur (AS Sebikha / Espérance de Tunis)

Vainqueur (CS Chebba-US Ben Guerdane) / Vainqueur (SC Ben Arous-CS Menzel Temim)

Quarts de finale (2 et 3 mai):

Match 1 : Vainqueur ((Vainqueur (US Boussalem-EGS Gafsa) / Vainqueur (Stade Tunisien-AS Soliman)) // Vainqueur ((vainqueur (Zitouna Chammakh-US Monastir) / Vainqueur (JS Kairouan-Club Africain))

Match 2 : Vainqueur ((Vainqueur (CA Bizertin-Grombalia Sport) / Vainqueur (US Tataouine-AS Ariana)) // Vainqueur ((Vainqueur (CS Chebba-US Ben Guerdane) / Vainqueur (SC Ben Arous-CS Menzel Temim))

Match 3 : Vainqueur ((Vainqueur (ES Métlaoui-AS Oued Ellil) / Vainqueur (Etoile du Sahel-CS Korba)) // Vainqueur ((Vainqueur (AS Rejiche-CS Sfaxien) / Vainqueur (AS Djerba-CS Hammam-Lif))

Match 4 : Vainqueur ((Vainqueur (US Borj Amri-Kalaa Sport) / Vainqueur (MS Sejnane (ou JS Tebourba)-WS ElHamma)) // Vainqueur ((Vainqueur (AS Aguereb-AS Marsa) / Vainqueur (AS Sebikha / Espérance de Tunis))

Demi-finales : 23 et 24 mai

Finale : 30 mai ou 13 juin

NB : Les matches de l’Espérance de Tunis et de l’Etoile du Sahel, engagées en Ligue des champions d’Afrique, seront fixés ultérieurement.