Ligue des champions : Les 1/4 de finale, le rendez-vous des anciens champions

Pour la première fois dans l’histoire de la première compétition de clubs du continent, ce sera une affaire d’anciens champions lorsque les phases à élimination directe de la Ligue des champions 2019-2020 prendront fin plus tard ce mois-ci.

Selon Cafonline, huit anciens champions ont atteint les quarts de finale après avoir terminé les phases de groupes. Entre eux, ils partagent 29 trophées de la Ligue des champions, faisant des huitièmes de finale de cette édition l’une des plus excitantes et prometteuses de tous les temps.

La liste comprend Al Ahly d’Egypte, octuple champion d’Afrique, son rival national, le Zamalek et les géants de la RD Congo, le TP Mazembe (cinq fois chacun), l’Espérance de Tunis, détenteur du titre et quatre fois champion, le Raja Casablanca du Maroc, triple vainqueur de l’épreuve, son rival de la ville et deux fois champion, le Wydad de Casablanca, l’Etoile du Sahel et Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud (une fois vainqueur chacun).

GROUPE A

TP Mazembe (RD Congo)

Champions: 1967, 1968, 2009, 2010, 2015

Zamalek (Egypte)

Champions: 1984, 1986, 1993, 1996, 2002

GROUPE B

Etoile du Sahel (Tunisie)

Champions: 2007

Al Ahly (Egypte)

Champions: 1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013

GROUPE C

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Champions: 2016

Wydad (Maroc)

Champions: 1992, 2017

GROUPE D

Espérance de Tunis (Tunisie)

Champions: 1994, 2011, 2018, 2019

Raja Casablanca (Maroc)

Champions: 1989, 1997, 1999