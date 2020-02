Tunisie : Kais Saied en visite officielle dimanche en Algérie

Le président de la République, Kais Saied, effectuera, dimanche 2 février, une visite officielle en Algérie à l’invitation de son homologue Abdelmadjid Tebboune.

Il s’agit de la première étape d’une série de visites officielles du président de la République à l’étranger. Kais Saied s’était engagé, lors de sa prestation de serment, le 23 octobre 2019, à se rendre, en premier, en Algérie.

Cette visite s’inscrit, aussi, dans le cadre des relations historiques et privilégiées unissant les deux pays, indique-t-on dans un communiqué de la présidence de la République. Elle a pour objectif de développer la coopération entre la Tunisie et l’Algérie dans plusieurs domaines vitaux, tels que l’énergie, le commerce, l’investissement, le transport et le tourisme, lit-on de même source.

Elle sera aussi “l’occasion de renforcer la coordination et la consultation concernant les questions d’intérêt commun, dont en premier lieu la situation en Libye et la cause palestinienne”.