Les six enfants tunisiens rapatriés de Libye pourront rejoindre les bancs de l’école

“Une série de mesures sera prise au profit des six enfants tunisiens rapatriés jeudi soir de Libye, afin de leur permettre de rejoindre les bancs de l’école ou les centres de formation professionnelles après une période provisoire de prise en charge psychologique et de suivi médical ” a indiqué vendredi, le délégué régional à la protection de l’enfance à Tunis, Moncef Abdallah.

Selon Abdallah, ces enfants seront hébergés dans un premier temps dans un espace, où ils bénéficieront du soutien psychologique et du suivi médical nécessaire puis remis à leurs familles, après avoir mené des enquêtes sociales pour s’assurer de leurs capacités à accueillir ces enfants.

Il a rappelé, dans ce contexte, que le projet de ” l’école de la deuxième chance ” pourrait accueillir certains d’entre eux, soulignant que les délégués à la protection de l’enfance dans les régions prendront les mesures nécessaires visant à favoriser leur intégration.

“Notre objectif ultime est de rapatrier tous les enfants bloqués en Libye”, a-t-il dit, rappelant qu’il s’agit de la deuxième opération du genre après le rapatriement de 3 enfants entre 2016 et 2017.

Abdallah a, à cet effet, fait savoir que le président de la République a souligné, jeudi, la nécessité de rapatrier tous les enfants tunisiens bloqués à l’étranger notamment en Syrie.

” 36 enfants de combattants tunisiens au sein de ” Daech ” demeurent bloqués dans les prisons libyennes de Mesrata et Tripoli en compagnie de leurs mères “, avait indiqué, vendredi, le consul général de Tunisie en Libye Taoufik Guesmi.

Dans une déclaration à l’agence TAPA, Guesmi a indiqué que 10 mères et leurs 15 enfants sont, actuellement, incarcérés dans les prisons de Mesrata alors que 10 autres et leurs 21 enfants sont détenus dans les prisons de Tripoli. ” Leur rapatriement dépend de l’aboutissement du processus judiciaire entre la Tunisie et la Libye “, a-t-il ajouté, soulignant que les mères de ces enfants font l’objet de poursuites judiciaires de la part des autorités libyennes.

Le diplomate tunisien a, par ailleurs, formé l’espoir de voir la justice libyenne faire prévaloir l’intérêt supérieur de ces enfants en autorisant leur rapatriement en Tunisie afin de les réintégrer dans leurs familles ou dans des centres spécialisés.

Le président de l’Observatoire tunisien des droits de l’homme, Mustapha Abdelkabir avait fait savoir, jeudi, que les autorités tunisiennes en Libye ont réceptionné six enfants orphelins de combattants tunisiens au sein de Daech, âgés entre 4 et 12 ans.

Arrivés, hier soir, à l’aéroport de Tunis-Carthage en provenance de l’aéroport libyen de Misrata, ces enfants étaient pris en charge par le Croissant-Rouge libyen (branche de Misratah) sous la supervision des autorités libyennes.

Abdelkabir avait fait savoir que cette opération vient couronner les efforts déployés pour sauver les enfants en situation difficile et en réponse aux appels lancés par l’Observatoire tunisien des droits de l’homme pour protéger les enfants tunisiens bloqués en Libye, notamment, après la montée des tensions dans ce pays.

Le président de l’observatoire avait renouvelé son appel pour récupérer 15 enfants encore bloqués à Misratah et 21 autres à Mitiga en compagnie de leurs mères et orphelins de père et d’autres accompagnés de leurs parents dans le souci de garantir la sécurité de ces enfants et leurs droits à vivre dans un milieu sain.