Six enfants de combattants tunisiens au sein de Daech arriveront ce soir à Tunis

Le président de l’Observatoire tunisien des droits de l’homme, Mustapha Abdelkabir a fait savoir que les autorités tunisiennes en Libye ont réceptionné, aujourd’hui, jeudi, six enfants orphelins de combattants tunisiens au sein de Daech, âgés entre 4 et 12 ans.

Attendus ce soir à l’aéroport de Tunis-Carthage en provenance de l’aéroport libyen de Misrata, ces enfants étaient pris en charge par le Croissant-Rouge libyen (branche de Misratah) sous la supervision des autorités libyennes.

Abdelkabir a fait savoir que cette opération vient couronner les efforts déployés pour sauver les enfants en situation difficile et en réponse aux appels lancés par l’Observatoire tunisien des droits de l’homme pour protéger les enfants tunisiens bloqués en Libye, notamment, après la montée des tensions dans ce pays.

Le président de l’observatoire a renouvelé son appel pour récupérer 15 enfants encore bloqués à Misratah et 21 autres à Mitiga en compagnie de leurs mères et orphelins de père et d’autres accompagnés de leurs parents dans le souci de garantir la sécurité de ces enfants et leurs droits à vivre dans un milieu sain.

Joint au téléphone par la TAP, le délégué général à la protection de l’enfance, Mihyar Hammadi, a nié être au courant de ces développements, ajoutant que ce dossier relève des prérogatives du ministère des Affaires étrangères dont les services ne l’ont pas encore contacté pour prendre les mesures liées à l’accueil et à l’hébergement de ces enfants.