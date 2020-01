Tunisie : Samira Chaouachi s’entretient avec le secrétaire général de la Fondation Hanns Seidel

La première vice-présidente de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Samira Chaouachi, s’est entretenu, lundi 20 janvier 2020, au Palais du Bardo, avec le secrétaire général de la Fondation Hanns Seidel, Oliver Jörg.

Selon un communiqué de l’ARP, Oliver Jörg effectue une visite en Tunisie afin de prendre connaissance des projets et programmes de coopération entre les deux parties.

Chaouachi a salué le soutien continu de la fondation allemande aux activités du parlement, citant notamment le projet de documentation des travaux de l’Assemblée nationale constituante (ANC) concernant les séances plénières consacrées à l’élaboration de la Constitution. Il s’agit également de la création du Centre des Ressources et des Consultations parlementaires au siège de l’Académie parlementaire, lancé il y a près d’un an pour faciliter la recherche scientifique et soutenir le travail des députés.

Cité dans le communiqué, Oliver Jörg a souligné l’importance des étapes franchies en matière de numérisation des archives parlementaires, soulignant la disposition de la fondation à poursuivre son soutien pour faire réussir ce travail.

Le secrétaire général de la fondation allemande a salué l’expérience tunisienne comme étant “au cœur de la démocratie dans le monde arabe”, en particulier en ce qui concerne la consécration du principe de décentralisation et de gouvernance locale.

Il a, en outre, mis en avant le niveau de coopération “sans précédent” entre les organisations de la société civile et l’ARP, se félicitant “des relations historiques entre la Tunisie et l’Allemagne” et soulignant “l’importance de développer davantage le partenariat stratégique entre les deux parties”.

Oliver Jörg s’est, ensuite, rendu à l’annexe de l’ARP où il a visité l’espace aménagé pour le stockage des documents et des archives parlementaires, inauguré le 23 juillet dernier et réalisé avec l’appui de la Fondation Hanns Seidel. Il s’est aussi rendu au Centre des Ressources et des Consultations parlementaires.