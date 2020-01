Hand-CAN 2020 (1re journée/Gr C)Tunisie-Cap Vert (33-21) : Les déclarations

Tony Gerona (sélectionneur Tunisie): “C’est toujours difficile d’aborder le premier match d’une grande compétition et ça l’était d’autant plus aujourd’hui en ayant été amenés, cérémonie d’inauguration oblige, à effectuer les échauffements en dehors du parquet. Notre objectif pour ce premier match est celui de donner du temps de jeu pour l’ensemble des joueurs, engrangé les deux points de la victoire et finir le match sans blessures. Beaucoup de choses restent à régler encore et je tiens à féliciter la jeune équipe du Cap Vert pour sa première participation en phase finale de la CAN et qui s’est avérée être une découverte pour nous”.

Wassim Helal (gardien équipe de Tunisie, élu meilleur joueur): “Le plus important pour ce match c’est d’avoir gagné sans grande difficulté et sans avoir laissé de blessés derrière. Le coach avait pour but de faire tourner l’effectif et de permettre à tous les joueurs de prendre du temps de jeu. La compétition est encore longue et pour être prêt pour les tours avancés, il faut se préserver et continuer de travailler dans la sérénité”.

Oussama Boughanmi (Ailier équipe de Tunisie): “Le premier match dans une compétition est toujours important. C’est le match à ne pas rater et grâce à Dieu nous avons su imposer notre domination pour remporter une large victoire devant notre public. L’occasion était propice également aujourd’hui pour faire tourner l’effectif et faire en sorte que tout le monde se mette dans le bain pour être au même niveau et prêt au moment voulu”.

Jose Tomas (Sélectionneur Cap Vert): “C’est notre première participation à une Coupe d’Afrique des nations et nous sommes surtout là pour acquérir de l’expérience pour notre très jeune équipe. Notre préparation pour la compétition se résume à deux semaines seulement, soit huit séances d’entrainement en tout. Aujourd’hui, nous étions confrontés à l’un des favoris de cette édition et notre mission était pour le moins difficile. Maintenant il faut tourner la page et songer au prochain match”.

Flavio Fortes (pivot équipe du Cap Vert): “Je tiens tout d’abord à féliciter l’équipe de Tunisie pour sa victoire. C’était un challenge pour notre jeune groupe que de se confronter à un des grands ténors du continent. En n’ayant pas fait une vraie préparation, nous n’espérions pas être au top niveau pour la compétition. Aujourd’hui la Tunisie a imposé sa domination depuis le début du match et a pris un sérieux écart dés les la première mi-temps que nous ne sommes pas parvenus à rattraper”.