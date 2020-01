Kebili : Arrestation d’un groupe de personnes pour des fouilles archéologiques illégales dans la région de Chareb

Les unités de la Garde nationale à Kebili ont arrêté mercredi soir un groupe d’individus pour avoir entamé des fouilles archéologiques illégales dans la zone du Chareb dans la délégation de Souk Lahad, apprend le correspondant de l’agence TAP de source sécuritaire responsable.

Suite à des renseignements parvenus à l’équipe de recherche et d’investigation de la Garde nationale à Kebili sur l’intention de ces individus de procéder à des fouilles pour la recherche de reliques, de la monnaie et des métaux dans cette zone, une embuscade a été tendue en coordination avec la division frontalière mobile stationnée dans la région d’Om Ali, qui a permis d’interpeler les personnes impliquées en flagrant délit de fouille et de saisir des outils et des équipements sophistiqués utilisés dans ces opérations, indique-t-on de même source.

Les individus impliqués ont été arrêtés sur instructions du ministère public en vue de mener une enquête complémentaire sur cette affaire.