Tunisie : Le président de la République reçoit Youssef Chahed

La situation sécuritaire et financière du pays et le fonctionnement de certains services publics ont été au centre de la réunion, mercredi, au Palais de Carthage, entre le président de la République, Kais Saied, et le chef du gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes, Youssef Chahed.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’Etat a souligné la nécessité de garantir la pérennité et le bon fonctionnement des services publics, affirmant que “l’Etat tunisien doit être placé au dessus de toute considération circonstancielle”.

Dans le texte du communiqué, il est précisé que l’entretien n’a aucun lien avec les concertations relatives à la désignation d’un candidat pour former le gouvernement.

La même source rappelle, qu’en consécration du principe d’égalité de traitement entre les différentes parties, Kais Saied a adressé lundi soir une correspondance aux partis, coalitions et groupes parlementaires, les exhortant à avancer leurs propositions par écrit sur la personnalité jugée la plus apte à former le gouvernement.