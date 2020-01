CAF Awards : Mahrez fait l’impasse sur la cérémonie

L’ailier international algérien de Manchester City Riyad Mahrez, nominé pour le titre de meilleur joueur africain décerné par la Confédération africaine de football (CAF), ne sera pas présent à la cérémonie de la remise des trophées, prévue mardi à Hurghada (Egypte), a annoncé lundi le club anglais sur son compte Twitter.

“Mahrez est prêt pour le derby”, a indiqué le club mancunien dans un tweet, accompagné d’une photo du capitaine de l’équipe nationale à l’entraînement.

Man City faisait référence au derby prévu mardi en déplacement face à Manchester United (21h00), dans le cadre de la demi-finale (aller) de la Coupe de la Ligue anglaise.

La seconde manche se jouera le 29 janvier à l’Etihad Stadium (20h45).

Mahrez, Ballon d’or africain en 2016, est en course avec le Sénégalais Sadio Mané, vainqueur de la Ligue des champions d’Europe et de la Coupe du monde des clubs avec Liverpool, et l’Egyptien de Liverpool Mohamed Salah, titré en 2017 et 2018.

Selon plusieurs rapports de presse, le sacre devrait revenir à Sadio Mané, suivi par Salah et Mahrez.

Le sélectionneur de l’équipe nationale, Djamel Belmadi, qui a mené les “Verts” au titre africain en 2019 en Egypte, disputera le trophée de meilleur entraîneur avec le coach du Sénégal, finaliste de la CAN-2019, Aliou Cissé, et le Tunisien Moïne Chaâbani, qui a conduit l’ES Tunis à remporter les deux dernières éditions de la Ligue des champions.

La sélection algérienne, sacrée championne d’Afrique après 29 ans de disette, est nommée pour le titre de l’équipe de l’année, avec Madagascar et le Sénégal, alors que l’ailier gauche Youcef Belaïli figure parmi les finalistes pour le titre de joueur africain interclubs de la CAF.