Tunisie : L’Association des magistrats annonce l’annulation de la grève jeudi

Le bureau exécutif de l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a annoncé, mercredi soir dans un communiqué, l’annulation de la grève qui était prévue jeudi, déclarant que “la journée de demain sera une journée de travail ordinaire pour les juges dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires dans les tribunaux”.

L’annonce de l’annulation de la grève intervient après la signature mercredi par le président de la République du décret relatif au mouvement annuel des magistrats de l’ordre judiciaire pour l’année 2019-2020.

En conséquence, le bureau a appelé à la publication rapide au journal officiel du mouvement judiciaire au cours de cette semaine “afin de stabiliser les conditions des juges, des tribunaux et des affaires judiciaires”, prenant note positivement de “l’achèvement de la signature du décret du mouvement judiciaire d’une manière qui résout la crise des magistrats, qui a eu de graves répercussions ces derniers jours”.

Le bureau exécutif de l’association s’est engagé d’autre part à poursuivre son suivi des autres aspects de la signature et de la publication du mouvement judiciaire, outre le décret gouvernemental relatif aux fonctions judiciaires en termes de formalités et de contenu, et à “prendre des positions appropriées à cet égard”.

Il a adressé ses remerciements aux magistrats judiciaires, administratifs et financiers “pour leur solidarité avec leur association, leur esprit de responsabilité et leur engagement en faveur des mouvements de protestations décidés démocratiquement au sein des structures, conduisant au règlement des demandes urgentes liées à la signature et à la publication du mouvement judiciaire”.

Il a également confirmé que l’association tiendrait sa conférence de presse précédemment annoncée jeudi matin au Palais de Justice de Tunis à 11h00.

L’AMT a appelé mardi tous les juges judiciaires, administratifs et financiers à déclencher une grève générale jeudi 26 décembre 2019, sur fond de non-signature et de publication du mouvement judiciaire, rappelle-t-on.