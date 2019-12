Hatem Mliki : Qalb Tounes répondra favorablement, à tout appel au dialogue de la part du chef du gouvernement désigné

Le président du groupe parlementaire de Qalb Tounes, Hatem Mliki a affirmé, dimanche à Tunis, que son parti répondra favorablement, à tout appel au dialogue adressé par le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli.

Tenant une conférence de presse, à l’issue d’une réunion du bureau exécutif de Qalb Tounes, Mliki a déclaré que son parti veut un gouvernement de compétences nationales et non de quotas partisans, laissant sous-entendre que Qalb Tounes ne votera pas pour une coalition gouvernemental formée par le mouvement Ennahdha, le Courant démocratique, le Mouvement du Peuple (Echaâb) et Tahya Tounes.

Un gouvernement basé sur les quotas partisans est voué à reproduire les mêmes résultats négatifs, a-t-il insisté.

Dans une brève intervention, le président de Qalb Tounes, Nabil Karoui, a réitéré l’importance de former un gouvernement de compétences nationales, appelant à la neutralisation des ministères de souveraineté.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion, le bureau exécutif de Qalb Tounes, a assuré qu’il n’a désigné aucun député ou membre de Qalb Tounes, pour participer au prochain gouvernement, appelant le mouvement Ennahda à assumer ses responsabilités constitutionnelles et politiques, afin de former un gouvernement capable de faire face aux défis socio-économiques.

Le bureau exécutif de Qalb Tounes a également, demandé aux forces politiques, aux organisations nationales et à l’ensemble des acteurs politiques, à faire prévaloir l’intérêt national et assumer pleinement leurs responsabilités envers le peuple et la patrie et à se tenir à l’écart des surenchères.

Il a, par ailleurs, mis en garde contre les manigances orchestrées par certaines parties, visant à perturber le processus de formation du gouvernement, avertissant de la gravité de la situation politique, économique et sociale et du vide institutionnel par lequel passe le pays.

Le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli a affirmé, dimanche matin, dans une déclaration aux médias, au palais Edhiafa à Carthage que ” la Tunisie aura un nouveau gouvernement au courant de la semaine prochaine” et qu’il dévoilera “sa position à propos des décisions officielles annoncées par les quatre partis concernés par la formation d’une coalition gouvernementale ( Mouvement Ennadha, le Courant démocratique, le Mouvement du Peuple et Tahya Tounes), et ce, lors d’une conférence de presse qui sera organisée, ultérieurement”.

Jemli a assuré qu’il a préparé plus de trois scénarios concernant la formation du prochain gouvernement.