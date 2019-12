Tunisie : Qalb Tounès n’est pas concerné par un gouvernement de quotas partisans

Le dirigeant de Qalb Tounès Hatem Mliki a déclaré samedi que son parti n’est pas concerné par la participation à “un gouvernement de quotas partisans” et qu’il ne lui votera pas la confiance.

Il a rappelé que son parti a, dès le début, appelé à un gouvernement de compétences.

Joint par l’agence TAP, Mliki a affirmé que le chef du gouvernement désigné Habib Jemli a l’entière liberté de choisir les membres de son équipe malgré le fait que la formation du prochain gouvernement ne dépend pas du nombre de sièges obtenus par les partis représentés au parlement.

La formation du gouvernement, a-t-il tenu à préciser, doit se faire sur la base d’un programme clair et d’un plan d’action pour le futur gouvernement.

Selon lui, tout gouvernement basé sur le principe des quotas partisans est voué à l’échec à l’instar des gouvernements précédents.

Et d’ajouter que la nature de l’action politique exige du chef du gouvernement de se concerter avec les différentes parties (en allusion aux récentes rencontres de Jemli avec Ennahdha, Tahya Tounès, le Courant démocratique et Echaab).

Il a encore affirmé que Qalb Tounès n’est pas concerné par un gouvernement de quotas partisans.

Dans un communiqué publié mercredi, Qalb Tounès avait mis en garde contre les tentatives d’entraver le processus de formation du gouvernement et de reporter l’annonce de sa composition.

Le parti avait appelé les partis et les coalitions politiques et parlementaires concernés à accélérer ce processus, face au contexte économique difficile et au blocage administratif et politique dans le pays ainsi qu’au climat de tension sociale.

Lors des dernières élections législatives, Qalb Tounès a obtenu 38 sièges au parlement.