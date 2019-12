Le Comité National Olympique Tunisien organise la cérémonie du Flambeau olympique 2019

Le Comité National Olympique Tunisien (CNOT) a organisé vendredi soir la cérémonie du Flambeau olympique 2019 pour honorer les meilleurs athlètes, les jeunes talents, les dirigeants, les fédérations, les responsables d’encadrement et les arbitres qui se sont distingués au cours de l’année.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président du CNOT Mehrez Bossayane, président de l’Association des Comités Olympiques Africains et du Comité olympique algérien Mustapha Berraf, premier vice-président du Comité olympique marocain Kamel Lahlou, président du Comité olympique libyen Jamal Zarrouk, et d’un certain nombre de représentants des fédérations nationales sportives.

Le Flambeau olympique a été décerné aux athlètes suivants:

Haute performances Dames: Ons Jabeur (tennis)

Haute performance Hommes: Saleh Mejri (basket)

Jeunes talents filles: Fadwa Awij (handball)

Jeunes talents garçons: Ghilen Khattali (canoe kayak)

Soulier d’or: Wajdi Kechrida (ES Sahel)

Encadrement technique Hommes: Mohamed Jomaa (Karaté)

Arbitres Dames: Arbia Balghith (basket)

Arbitres Hommes: Saleh Ferajani (escrime)

Encadrement médical et paramédical: Dr Zakia Bartagi

Gouvernance sportive: Fédération tunisienne de lutte

Associations, structures, établissements distingués en sport féminin: CS Sfaxien (basket-volley)

Associations, structures et établissements émérites en culture olympique, sport et environnement: Association Culture et Développement le Kef

L’Etudiant olympien: Université centrale de Tunis

Sports pour tous: Association Megara de la jeunesse la Marsa

Handisport Dames: Rawaa Tlili

Handisport Hommes: Walid Ktila

Prix spécial du CNOT: Dr Moncef Ben Abid, Dr Marwen Belouedhinine, M. Ghazli El Bich