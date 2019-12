Tunisie – Parlement : Voici le calendrier de mise en place des Commissions législatives

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a annoncé, jeudi, en séance plénière la composition des commissions parlementaires permanentes et spéciales ainsi que les dates de leur mise en place.

La première vice-présidente de l’ARP, Samira Chaouachi (bloc Au cœur de la Tunisie) a présenté la liste des 9 commissions permanentes et la composition de leurs bureaux, à l’exception de la présidence de la Commission des finances, de la planification et du développement qui revient obligatoirement à l’opposition, selon l’article 60 de la Constitution.

Pour sa part, le deuxième vice-président de l’ARP, Tarak Ftiti (bloc Réforme nationale) a donné la composition des différentes commissions spéciales au nombre de 8 commissions, précisant que la composition de la Commission des martyrs et blessés de la Révolution, de l’application de la loi de l’amnistie générale et de la justice transitionnelle n’était pas encore complète.

Les commissions seront mises en place ce jeudi. Il sera procédé, en premier lieu, à l’installation de la commission d’enquête sur l’accident de Amdoun dont la composition a été annoncée mercredi lors d’une séance plénière consacrée à un dialogue avec le gouvernement sur ce drame.

Le député Ghazi Chaouachi (bloc démocrate) a proposé de choisir un président provisoire pour la Commission des finances et avancé le nom de Haykel Mekki du même groupe parlementaire. Une proposition rejetée par le député Oussama Khlifi (bloc Au cœur de la Tunisie), considérant que la commission provisoire des finances existe déjà et est représentée par tous les groupes parlementaires.

De son côté, le président du bloc d’Ennahdha, Noureddine Bhiri a proposé la non installation de la Commission des finances et la poursuite de la commission provisoire de ses activités comme il a été convenu précédemment par tous les groupes parlementaires. Notons que la Commission provisoire des finances, de la planification et du développement est actuellement présidée par Iyadh Elloumi (groupe Au cœur de la Tunisie).

Ci-après les listes des commissions parlementaires permanentes et spéciales:

* Commissions parlementaires permanentes

– Commission de la législation générale

– Commission des droits, des libertés et des relations extérieures

– Commission des finances et de la planification

– Commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et des services

– Commission de l’industrie, de l’énergie, des richesses naturelles, de l’infrastructure et de l’environnement

– Commission de la santé et des affaires sociales

– Commission de la jeunesse, des affaires culturelles, de l’éducation et de la recherche scientifique

– Commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et électorales

– Commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces porteuses d’armes.

* Commissions spéciales

– Commission Défense et Sécurité

– Commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics

– Commission du développement régional

– Commission des martyrs et blessés de la révolution et de l’application de la loi de l’amnistie générale et de la justice transitionnelle

– Commission des personnes porteuses de handicap et des catégories marginalisées

– Commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des seniors

– Commission des tunisiens à l’étranger

– Commission électorale.