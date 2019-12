Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures

Voici les quantités de pluie enregistrées en mm, durant les dernières 24h:

Gouvernorat de Tunis :

Tunis Carthage 2/

Gouvernorat de Zaghouan :

Zaghouan 1/ Ain Askar 2/ Soud Bir M’chergua 2/ Mogrèn 1/ Bir M’chergua 1/

Gouvernorat de l’Ariana :

Ariana 2/ Kalaat Andalous 1/ Raouèd 3/ Cherfech 2/ M’nihla 3/

Gouvernorat de Manouba :

Manouba 1/ Djedaida 2/ Mornaguia 1/ Tébourba 2/ Bor Amri 2/ Batan 1/

Gouvernorat de Bizerte :

Bizerte Médina 2/ Sidi Ahmed 8/ Menzel Bourguiba 1/ Ghar Mélh 18/ Ras Djebel 4/ Alia 7/ Azib 10/ Ghézala 4/ Mateur 2/ Outik 3/

Gouvernorat de Nabeul :

Kélibia 3/ Mida 3/ Hammam Ghézaz 2/ Haouaria 4/ Takelsa 2/ Soliman 1/ Grombelia 1/

Gouvernorat de Mahdia :

Mahdia Port 8/ Chebba 5/ Melloulèch 1/

Gouvernorat de Béja :

Béja Station 5/ Béja Médina 2/ Béja Sud 2/ Amdoun 2/ Tibar 4/ Soud Kessab 3/ Soud Aroussia 2/ Soud Sidi Salem 1/

Gouvernorat de Jendouba :

Jendouba Station 3/ Tabarka 4/ Ain Drahèm 12/ Fernana 11/ Béni M’tir 6/ Gardimaou 3/ Ouèd M’liz 3/ Soud Bouhértma 6/ Soud Barbara 7/ Balta Bouaouen 5/

Gouvernorat du Kef :

Kef Medina 3/ Kef Station 1/ Sakia 5/ Oued Melague 2/ Nebr17/ Touirèf 2/ Djérissa 3/ Ksour 1/ Sers 1/ K13 2/

Gouvernorat de Siliana :

Bourouis 3/ Gafour 1/ K’rib 3/ Maktar 1/ Aroussa 2/

Gouvernorat de Kasserine :

Théla 1/

Vent fort d’une vitesse de 101 K/h à Kasserine, 79 k/h à Monastir, 76 k/h à Mahdia, 72 k/h à Nabeul, Théla et Jerba, 65 K/h à Bizerte et Sfax, 61 K/h à Enfidha

58 K/h à Matmata et Medenine, 54 K/h à Tunis , Mogren , Sidi Bouzid et Remada.