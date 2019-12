JTC2019 : la pièce belge “” Are we not drawn onward to new erA ” un spectacle engagé

Dans le cadre du théâtre du monde, section des Journées théâtrales de Carthage (JTC2019), le public a eu droit à une pièce belge intitulée “” Are we not drawn onward to new erA ” ( Ne sommes-nous pas attirés par la nouvelle erA) conçue par la compagnie de théâtre belge Ontroerend Goed.

au tout début, l’on voit un pommier planté au milieu de la scène. Une femme étendue sur le côté se réveille et se déplace comme cherchant un but à son existence. Un homme la rejoint et tous deux cueillent l’unique pomme accrochée et la croquent à pleines dents. L’on comprend qu’il s’agit d’Adam et Eve cueillant le fruit défendu. Dès lors, tout s’enchaine.

D’autres comédiens investissent la scène et semblent comme guidés par leurs plus vils instincts. Haine, envie, jalousie. Les voilà qui pleurent, se chamaillent, tandis que toutes sortes de déchets envahissent l’espace scénique. Pire, ils bâtissent une énorme idole, une statue en or et contemplent un ouvrage qu’ils pensent grandiose. Tandis qu’une fumée dense masque la scène. Détail important, les protagonistes n’ont de cesse, tout au long de la représentation, de revenir sur leurs pas.

Le rideau tombe… suivi d’un long moment de silence. Une femme avance et parle en anglais. ” Il n’est pas trop tard, nous pouvons encore réparer nos erreurs. Nous pouvons panser les plaies… ” Clame-t-elle. Le rideau s’ouvre à nouveau et l’on découvre que tout ce qui s’est déroulé sous nos yeux a été filmé et sera projeté, mais en arrière plan. Le public en reste bouche bée. Comme par magie, l’on suit tout le cheminement mais en arrière et légèrement en accéléré et la pomme retrouve sa place sur l’arbre. Comme si rien ne s’était produit.

La pièce se veut une réponse intelligente et créative à l’état de l’humanité tel que nous le connaissons. Certains pensent que l’humanité va de l’avant, d’autres pensent l’inverse. Certains craignent que la fin soit proche, d’autres les qualifient alors d’alarmistes. Mais en fin de compte, cette diversité d’opinions, d’ethnies et de destins participent à son mystère est une bénédiction.

Situé entre l’art visuel et le théâtre, la poésie et la politique, la création donne les ingrédients d’un spectacle engagé, se révélant comme une affirmation claire et miraculeuse de notre risque de détruire nous-mêmes et notre monde.