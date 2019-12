Tunisie – Douane : Saisie de 50 mille paquets de cigarettes et de tabac aromatisé à bord de 5 camions

Les services de la garde douanière de Tataouine en collaboration avec des unités de l’armée nationale a saisi 50 mille paquets de cigarettes et une quantité de tabac aromatisé à bord de 5 camions d’une valeur estimée à 800 mille dinars.

La direction générale de la douane a précisé dans un communiqué publié mercredi soir, que les services de la garde douanière ont intercepté, à l’aube, au niveau de la frontière tuniso-libyenne 5 camions transportant de grandes quantités de cigarettes et de “maassel” de contrebande, mais ne disposant pas de plaque d’immatriculation.

Et d’ajouter qu’après avoir poursuivi ces camions le long d’une route de 20 km, deux camions ont été arrêtés et emmenés au siège des services de la garde douanière et les unités de l’armée nationale ont réussi à arrêter le reste des camions.

Les services de la douane ont saisi, également, 54 mille et 500 paquets de cigarettes de fabrication étrangère, 2076 kg de de tabac aromatisé et 624 kg de “jirak”.

La valeur estimée des marchandises saisies est de 403 mille dinars et les camions confisqués à 300 mille dinars et six tunisiens ont été arrêtés.