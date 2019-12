Homologation du stade Hammadi Bejaoui à Jerzouna pour accueillir les matches du CA Bizertin et Stir Zarzouna

Le Comité régional d’homologation des installations sportves de Bizerte, réuni mercredi au siège du gouvernorat, a accordé l’homologation au stade Hammadi Bejaoui à Jerzouna pour accueillir les matches officiels du CA Bizertin de Ligue 1 et de Soeur Jerzouna, club divisionnaire.

Il a également été décidé lors de cette réunion, présidée par le gouverneur de la région, Mohamed Gouider, d’accorder 700 places aux supporters du CA CA Bizertin lors de son match de championnat, samedi face à l’ES Metlaoui, et le même nombre de places aux supporters de Stir Zerzouna lors de son match dimanche devant l’association de Makthar.

Le Comité a recommandé la nécessité de mobiliser les efforts pour encadrer le public et assurer un suivi continu du périmètre du stade avant et après chaque rencontre afin d’assurer la sécurité du périmètre du stade après les travaux de réparation et de rénovation, moyennant un coût de plusieurs millions de dinars, portant sur la l’implantation du gazon artificiel et autres commodités.

Il est à noter que le Comité régional d’homologation des installations sportives a organisé mercredi à la même occasion une visite du stade dans son ensemble et s’est félicité du travail accompli après la levée des réserves et des observations antérieures.