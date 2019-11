Tunisie – Municipales partielles : Examen des candidatures les 26 et 27 novembre (ISIE)

Les instances régionales des élections examineront, mardi et mercredi, l’examen des candidatures pour les municipales partielles dans cinq municipalités, a indiqué Hasna Ben Slimène, membre de l’instance électorale.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Hasna Ben Slimène a précisé que les listes préliminaires validées seront annoncées jeudi 28 novembre.

Le dernier délai du dépôt des candidatures s’était achevé lundi 25 novembre, a-t-elle rappelé.

Les élections municipales partielles se dérouleront à El Battan et Den-Den (gouvernorat de La Manouba), Nefza (Béja), Ksibet Thrayet (Sousse) et Rakkada (Kairouan) dimanche 26 janvier 2020, selon l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).Les militaires et les sécuritaires voteront le 25 janvier.

Le dépôt des candidatures s’est fait auprès des instances régionales entre le 18 et le 25 novembre courant.

La liste définitive des candidats aux municipales sera publiée, après expiration des délais de recours, le 2 janvier 2020. La campagne électorale débutera le 4 janvier et s’achèvera le 24 janvier 2020, ajoute l’ISIE.

D’après Hasna Ben Slimène, 6 listes (3 partisanes et 3 indépendantes) se sont présentées pour la municipalité d’El Battan, 9 listes (3 partisanes et 9 indépendantes) pour la municipalité de Den-Den et 9 listes (3 partisanes et 6 indépendantes) pour la municipalité de Nefza.

En outre, treize listes (2 partisanes et 11 indépendantes) ont déposé leurs candidatures pour la municipalité de Rakkada et cinq listes (2 partisanes et 3 indépendantes) pour celle de Ksibet Thrayet, dans le gouvernorat de Sousse.