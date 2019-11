Tunisie : Rached Ghannouchi candidat officiel d’Ennahdha à la présidence du parlement

Le mouvement Ennahdha a choisi, officiellement, son président Rached Gahnnouchi, candidat à la présidence de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a annoncé le député Noureddine Bhiri.

Dans une déclaration à l’agence TAP, mercredi, en marge de la séance plénière inaugurale de l’ARP pour la 2e législature 2019-2024, Bhiri a indiqué que les concertations se poursuivent avec les différentes parties concernées par le processus parlementaire.

Pour sa part, Hatem Meliki, député du parti Au Coeur de la Tunisie, a déclaré que les concertations au sujet de la présidence de l’ARP et ses députés sont en cours avec le mouvement Ennahdha et le bloc parlementaire la Réforme nationale présidé par Hassouna Nasfi, député du mouvement Machrou Tounes.

Dans les coulisses du parlement, le président du parti Au Coeur de la Tunisie, Nabil Karoui, a eu une réunion avec les membres du bloc parlementaire de son parti, à l’issue de la levée de la séance plénière afin de définir leur position au sujet de l’accord avec Ennahdha et le bloc la Réforme nationale.

Le mouvement Echaab et le Courant démocrate ont convenu de présenter la candidature du député Ghazi Chaouachi (Courant démocrate) au poste de président du parlement et les candidatures des députés Abderrazak Aouidat et Leila Haddad (Echaab) au poste de premier et deuxième vice-présidents.