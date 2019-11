Ligue 1 (7e journée) : Le leader dans le choc des extrêmes, le CSS à l’épreuve du promu AS Soliman

En attendant le clasico entre l’Espérance et l’Etoile, la 7e journée de la Ligue 1 du football, prévue ce week-end, offrira un choc des extrêmes entre le leader et la lanterne rouge, tandis que le dauphin sfaxien sera à l’épreuve du promu Soliman, et l’US Ben Guerdane face au CS Hammam-lif.

La journée sera ouverte samedi avec deux matches avancés. Le CA Bizertin (7 points) accueillera la Stade Tunisien (10 points) et le CS Chebba (7 points) se rendra chez la JS Kairouan (3 points).

Au stade d’El Alia, la formation bizertine tentera de confirmer la bonne santé du moment en alignant un nouveau succès qui lui permettrait de s’approcher du haut du tableau.

Son adversaire du jour, auteur de trois victoires successives, cherchera à conforter sa belle série avec un nouvel exploit qui lui garantirait peut être un place sur le podium.

A Kairouan, les hommes de Mourad Okbi qui se trouvent à trois points de la lanterne rouge, tenteront de profiter de l’avantage du terrain pour retrouver le goût de la victoire face au CS Chebba, et s’éloigner du bas du tableau. Les nouveaux promus eux dont c’est le premier déplacement à la cité des Aghlabides tenteront de leur côté de créer la surprise pour se détacher de leurs co-locataires, le CA Bizertin et l’Etoile du Sahel (7 points).

L’US Monastir, leader avec 14 points, se rendra dimanche à Meltaloui avec l’intention de ramener un bon résultat pour préserver son invincibilité et conforter sa place en tête du tableau.

Son adversaire du jour qui n’arrive toujours pas à relever la tête (0 point), souhaite quant à lui décrocher sa première victoire à domicile, sous la conduite de son entraineur nouvellement débarqué, Maher Guizani qui aura du pain sur la planche.

A Soliman, le CS Sfaxien, qui partage la place de dauphin avec l’Espérance de Tunis et l’US Ben Guerdane (12 points), cherchera à renouer avec la victoire après sa dernière défaite à domicile contre les sang et or. Il aura en face une équipe à la recherche de son deuxième succès de la saison (4 points) pour s’éloigner du bas du tableau et sauver la place de l’entraineur Chaker Meftah, sur un siège éjectable.

Le match sera suivi de très près par l’US Ben Guerdane qui espère elle aussi confirmer ses prétentions de jouer les premier rôles en recevant le CS Hammam-lif, une équipe qui connait des résultats en queue de poisson, ce qui lui a valu la 10e place avec 5 points seulement.

L’US Tataouine, avant-dernière (1 point) qui vient de subir son 5e revers de la saison au Bardo, et le premier sous la houlette de Khaled Ben Yahia, sera sous forte pression ce dimanche à l’occasion de la réception du Club Africain (6e, 9 points). L’équipe de la place devra rester vigilante face à une équipe clubiste en très bonne forme et qui, de surcroit, n’a perdu jusqu’ici aucun match à l’extérieur.

Le dernier match de la journée, sera un classico prometteur entre les deux grands rivaux, l’Espérance et l’Etoile. Il sera fixé ultérieurement, en raison du déplacement des sang et or au Maroc pour affronter l’Olympique Club de Safi, en huitièmes de finale aller de la coupe arabe des clubs.

Samedi 2 novembre

A El Alia :

CA Bizertin – S.Tunisien

A Kairouan :

JS Kairouan – CS Chebba

Dimanche 3 novembre

A Soliman :

AS Soliman – CS Sfaxien

A Tataouine :

US Tataouine – C. Africain

A Mdhilla :

ES Metlaoui – US Monastir

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – CS Hammam-lif

NB : Le match Espérance de Tunis-Etoile du Sahel sera fixé ultérieurement.