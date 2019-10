Tunisie – Après le limogeage mascarade des ministres de souveraineté, Ali Gannoun commente  : « Nous avions un pays » !

Quelle image a renvoyé au monde, en ce mardi 29 octobre, le président élu par près de 3 millions de Tunisiens (parce qu’intègre, comme si son intégrité allait sauver l’Etat) lorsque, après une heure de discussion pour convaincre Abdelkrim Zbidi, ministre de la Défense, de rester au poste, il change de posture et le limoge, se soumettant aux ordres du chef du gouvernement, aux dires de Zbidi lui-même tout de suite après ?

Une deuxième bourde commise tout de suite après celle de l’accueil du ministre allemand des Affaires étrangères en présence de l’ambassadeur de Tunisie en Iran (sic) et en l’absence de Khemaies Jihinaoui, ministre des Affaires étrangères, limogé lui aussi après avoir présenté sa démission (resic) !

L’attitude de monsieur Saied n’est pas pour rassurer aussi bien les Tunisiens que l’étranger ; elle dénote d’un amateurisme dangereux et angoissant dans la gestion des affaires de l’Etat et prouve le degré d’influençabilité d’un président que nous espérions décideur et leader et non malléable et tributaire des verdicts de son entourage.

Le président est-il conscient de gérer un Etat et non un département universitaire ? Est-il conscient de la lourdeur de l’héritage qui lui a été léguée et de la gravité de la situation que vit aujourd’hui le pays ?

Sait-il que nous sommes en pleine guerre contre le terrorisme et qu’un ministre de la Défense ne peut s’improviser et ne peut assurer par intérim ?

Sait-il que la première tâche d’un président fraîchement élu est de désigner un cabinet et d’annoncer les noms de ses membres pour que tout le monde -en premier le peuple dont il est féru- sache qui fait quoi ?

A première vue et comme écrit et dénoncé par les médias, un des membres de son cabinet et apparemment son directeur bien que pas annoncé encore officiellement est un ancien membre du parti Tayar, un parti qui a hérité de beaucoup de haineux et qui a intérêt à mettre beaucoup d’eau dans son vin parce que la Tunisie n’a plus la force et les moyens de supporter les représailles des hordes de revanchards.

Le temps n’est plus à la réflexion dans mon pays !

C’est d’ailleurs cette ambiance malsaine qui règne dans toutes les arcanes de l’Etat qui a poussé Ali Gannoun, professeur à l’Université de Montpellier, au constat suivant : « Nous avions un pays » et à publier cette réflexion :

«Le cirque Ammar est triste, dit-il, lui le frais, le rigolo, l’amusant, le plaisir des grands et des “petits“ a cédé son nom à un foutoir tunisien où les coups répondent aux coups, les insultes répondent aux insultes et le désordre concurrence le désordre !

L’État s’est transformé en une serpillière pour pieds sales, mains ensanglantées et des esprits troubles. Les ego s’entre-tuent et l’intérêt du pays se meure chaque jour un peu plus. Le citoyen, étouffé par les slogans bidon, n’arrive plus à respirer et la pluie, d’habitude bienfaisante, a décidé de jeter à la mer les dernières illusions d’un peuple noyé dans la détresse, la pauvreté et les horizons bouchés.

Un chef de gouvernement qui fait le beau sur les ruines d’un pays, un président qui cherche toujours la signification de la présidence d’un pays dans des dictionnaires en langues étrangères, des collaborateurs sortis de la haine des uns pour faire la peau aux autres et tout un peuple qui attend le messie dans un pays qui a fait de la religion le fonds de commerce d’une escroquerie à tous les étages, c’est l’image de la Tunisie qui a bleffé (émerveillé) le monde !

Le temps n’est plus à la réflexion dans mon pays. Le sauve qui peut est sa nouvelle devise et la danse macabre est son nouveau sport.

Humilier, humilier, enfoncer la tête des adversaires dans la …et jouissez-vous hommes politiques de mes deux. Je cherche l’Homme parmi vous, je ne trouve que des bouts de brigands, de malfaiteurs, de comploteurs et de voleurs.

Marcher sur les cadavres, tuer père et mère et exterminer tout un peuple pour rester cloué à un pouvoir qui les vomit, c’est la seule activité des hommes et des femmes arrivés par indifférence, par inconscience, par hasard, par cooptation et surtout par magouilles nationales et internationales à être là où ils sont.

Cirque Ammar est triste, très triste dans un pays qui baigne dans le mensonge et qui sent la haine des siens dans chaque ministère, dans chaque administration et jusqu’au palais qui porte le nom de la gloire et qui devenu le théâtre des fous, des robots, des réactionnaires et des apprentis sorciers…

Nous avions un pays…».

Oui la Tunisie était un pays ! Aujourd’hui, elle est devenue la terre promise pour un ramassis d’opportunistes, de brigands, de contrebandiers, d’ignares, de revanchards, de corrompus, de traîtres et de vendus qui se trouvent partout et qui décident pour cette majorité silencieuse dont une grande partie a décidé d’élire un Président mains propres qui risquerait de mener le pays vers un avenir très impropre à notre grand malheur !

A.B.A